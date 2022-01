“Lei al posto di Draghi”. Sorpresa dai palazzi della politica: nuove mosse per Quirinale e governo (Di lunedì 24 gennaio 2022) governo, la notizia su Elisabetta Belloni premier. Un articolo diffuso su Repubblica a firma del giornalista Tommaso Ciriaco con il titolo “La trattativa che può aprire la via del Quirinale a Draghi” accenderebbe i riflettori sul nome della direttrice del Dis ed ex segretario generale della Farnesina, che al momento sta riscuotendo molti apprezzamenti bipartisan. Da quanto si apprende dalla testata giornalista il nome giusto potrebbe essere proprio il suo: “Sarebbe la prima donna alla guida di Palazzo Chigi, ma anche il primo capo dell’intelligence a guidare un governo nell’era repubblicana. Sarebbe, perché per diventarlo non servirebbe soltanto l’eventuale via libera delle forze dell’attuale maggioranza, ma anche un patto sull’elezione di Mario Draghi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022), la notizia su Elisabetta Belloni premier. Un articolo diffuso su Repubblica a firma del giornalista Tommaso Ciriaco con il titolo “La trattativa che può aprire la via del” accenderebbe i riflettori sul nomedirettrice del Dis ed ex segretario generaleFarnesina, che al momento sta riscuotendo molti apprezzamenti bipartisan. Da quanto si apprende dalla testata giornalista il nome giusto potrebbe essere proprio il suo: “Sarebbe la prima donna alla guida di Palazzo Chigi, ma anche il primo capo dell’intelligence a guidare unnell’era repubblicana. Sarebbe, perché per diventarlo non servirebbe soltanto l’eventuale via libera delle forze dell’attuale maggioranza, ma anche un patto sull’elezione di Marioal ...

Advertising

RobertoLorando : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????3483480273??LILLY e dolcissima e coccolona,inizia ad invecchiare, è molto socievole e la strada non è u… - Lottiequeen17 : Raga comunque che panico mi sale quando voto Kabir e sotto ho Soleil... Ho paura di cliccare lei al posto del king indiano ?? #jeru #jessvip - Daniele20252330 : @pisto_gol Se al posto delle strisce azzurre c'erano quelle bianche, apriti cielo, 20 tweet dove gridava allo scand… - Givlietta_ : RT @eccallaa__: alla fine avete tanto da ridire sulla peparini,intanto lei sta sempre al suo posto e non toppa mai,non si mette mai in mezz… - somerkeygraham : Ma al posto della Pausini perché non Tiziano Ferro? È più simpatico di lei, oppure tutti e due ???? Tipo il trio Fer… -