Le Voci di Dentro presenta My Sea di Pasquale Vassallo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedì 1 febbraio, dalle ore 18, il ristorante-galleria My Seacret in via Chiatamone 31 ospita il vernissage della mostra fotografica “My Sea” di Pasquale Vassallo organizzata dall’atelier napoletano Le Voci di Dentro. L’esposizione vede protagoniste 21 fotografie (70X110 cm) che l’artista partenopeo – classe 1970, studioso dell’ecosistema marino e pluripremiato fotografo subacqueo – ha realizzato in diversi punti di immersione del Golfo di Napoli e del Parco Sommerso di Baia con lo scopo di esplorare e far conoscere le meraviglie del mondo sommerso. Scatto dopo scatto l’obiettivo della macchina fotografica indugia infatti tra cielo, terra e mare mostrando allo spettatore, in una prospettiva del tutto insolita ed originale, la ricchezza dei fondali marini e le bellezze storico-artistiche e naturalistiche che vi si ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martedì 1 febbraio, dalle ore 18, il ristorante-galleria My Seacret in via Chiatamone 31 ospita il vernissage della mostra fotografica “My Sea” diorganizzata dall’atelier napoletano Ledi. L’esposizione vede protagoniste 21 fotografie (70X110 cm) che l’artista partenopeo – classe 1970, studioso dell’ecosistema marino e pluripremiato fotografo subacqueo – ha realizzato in diversi punti di immersione del Golfo di Napoli e del Parco Sommerso di Baia con lo scopo di esplorare e far conoscere le meraviglie del mondo sommerso. Scatto dopo scatto l’obiettivo della macchina fotografica indugia infatti tra cielo, terra e mare mostrando allo spettatore, in una prospettiva del tutto insolita ed originale, la ricchezza dei fondali marini e le bellezze storico-artistiche e naturalistiche che vi si ...

Advertising

zazoomblog : Le Voci di Dentro presenta My Sea di Pasquale Vassallo - #Dentro #presenta #Pasquale #Vassallo - gabrinterprete : #maratonamentana 'le voci di dentro' fantastico - lorenzhaus : RT @Kettelodicoaffa: Hanno firmato e approvato tutto. Tutto. E non potranno nascondersi nemmeno dietro a 'Non avevo capito.' perchè voci di… - DanyEffe83 : RT @Kettelodicoaffa: Hanno firmato e approvato tutto. Tutto. E non potranno nascondersi nemmeno dietro a 'Non avevo capito.' perchè voci di… - Kettelodicoaffa : Hanno firmato e approvato tutto. Tutto. E non potranno nascondersi nemmeno dietro a 'Non avevo capito.' perchè voci… -