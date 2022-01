Le 'perle' di Nordio: 'Berlinguer non può avere patenti di moralità' e 'la pedofilia è un orientamento sessuale' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi è Carlo Nordio? Un magistrato da sempre vicino alla destra e - anche per questo - spesso ospitato sul Tg2 per dire la sua opinione, evidentemente sempre favorevole alle tesi della destra. Nordio è ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi è Carlo? Un magistrato da sempre vicino alla destra e - anche per questo - spesso ospitato sul Tg2 per dire la sua opinione, evidentemente sempre favorevole alle tesi della destra.è ...

Global16938439 : RT @globalistIT: - tommasosauro : RT @PieraBelfanti: Alla faccia del super partes... Le ‘perle’ di Nordio: ‘Berlinguer non può avere patenti di moralità’ e ‘la pedofilia è… - CDR38959346 : RT @PieraBelfanti: Alla faccia del super partes... Le ‘perle’ di Nordio: ‘Berlinguer non può avere patenti di moralità’ e ‘la pedofilia è… - frank_sonoio : RT @globalistIT: - PivaEdoardo : RT @PieraBelfanti: Alla faccia del super partes... Le ‘perle’ di Nordio: ‘Berlinguer non può avere patenti di moralità’ e ‘la pedofilia è… -