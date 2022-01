Le agenzie per il lavoro nel programma Gol per le politiche attive (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si stanno scaldando i motori per l’avvio del programma Gol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, ovvero quello che sarà il pilastro delle nuove politiche attive del lavoro in Italia. Il 27 dicembre scorso, il ministero del lavoro e quello dell’Economia hanno approvato il decreto che dà l’avvio al programma. E ora le Regioni hanno 60 giorni per mettere a punto i piani regionali di attuazione. Dopodiché, l’Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro (Anpal) avrà 30 giorni per valutare i piani. Sul tavolo ci sono 4,4 miliardi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Gol, più altri 600 milioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego e altri 600 destinati al sistema duale. Fondi che le Regioni dovranno ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si stanno scaldando i motori per l’avvio delGol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, ovvero quello che sarà il pilastro delle nuovedelin Italia. Il 27 dicembre scorso, il ministero dele quello dell’Economia hanno approvato il decreto che dà l’avvio al. E ora le Regioni hanno 60 giorni per mettere a punto i piani regionali di attuazione. Dopodiché, l’Agenzia nazionale delleper il(Anpal) avrà 30 giorni per valutare i piani. Sul tavolo ci sono 4,4 miliardi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Gol, più altri 600 milioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego e altri 600 destinati al sistema duale. Fondi che le Regioni dovranno ...

Advertising

giammarcosicuro : @machescuola @UNICEF In questo momento solo le agenzie dell'ONU e alcune coraggiose Ong stanno lottando per dare di… - Viviana_cdl : RT @MarcoMilitello6: Energia e carburante esosi come le escort. Per abbattere davvero il costo del lavoro si dovrebbero ABOLIRE: casse edil… - wscavello : @martafana Spesso li organizzano le agenzie formative regionali o i salesiani proprio per reinserire giovani che so… - iusEmanagement : Nuovo memorandum di Biden, che autorizza l'NSA ad adottare delle direttive indirizzate alle altre agenzie nazionali… - vottainlinea : @fdragoni Il paradosso e' che agenzie finanziare estere applaudono il pallottoliere italiano come se 1+1 dia per risultato 11 -