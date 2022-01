Lavoro e competenze: binomio vincente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiama Piano Nazionale Nuove competenze la nuova cornice per il rafforzamento della formazione professionale e per l’individuazione dei livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling che devono essere in linea con le richieste dell’Europa. Sono tre i programmi guida su cui si costruisce il Piano Nazionale Nuove competenze: il sistema duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni il programma GOL, ossia la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e, ovviamente, il rinnovo del Fondo Nuove competenze Ciascuna delle tre misure si rivolge ad un pubblico ben distinto: il sistema duale, ad esempio, è prettamente rivolto ai giovani e giovanissimi che, accanto alla necessaria formazione anche scolastica, affiancano l’esperienza lavorativa concreta nei contesti aziendali. Con l’obiettivo di ridurre il divario ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiama Piano Nazionale Nuovela nuova cornice per il rafforzamento della formazione professionale e per l’individuazione dei livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling che devono essere in linea con le richieste dell’Europa. Sono tre i programmi guida su cui si costruisce il Piano Nazionale Nuove: il sistema duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni il programma GOL, ossia la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e, ovviamente, il rinnovo del Fondo NuoveCiascuna delle tre misure si rivolge ad un pubblico ben distinto: il sistema duale, ad esempio, è prettamente rivolto ai giovani e giovanissimi che, accanto alla necessaria formazione anche scolastica, affiancano l’esperienza lavorativa concreta nei contesti aziendali. Con l’obiettivo di ridurre il divario ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro competenze Transizione Ecologica e Digitale, al via il nuovo Liceo quadriennale promosso da Elis e Snam ...tra ragazze e ragazzi nello studio delle discipline STEM e nello sviluppo delle relative competenze,... Il Liceo potrà avvalersi in questo di ELIS, ente non profit che forma e avvia al lavoro ogni anno 2.

Offerte di lavoro, Napoli a sorpresa tra le top 5 ... infatti, si moltiplicano le posizioni per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze e abilità, oltre che titoli di studio". Anche le 5 regioni con più annunci di lavoro in ...

Le nuove startup dell’innovazione? Sono guidate da donne C hi sono oggi le donne che si avventurano nei business dell’innovazione? E come lavorano, quali sono i risultati, le difficoltà e le ambizioni? Soprattutto: esiste una via femminile al fare startup, ...

