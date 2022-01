Lauro – Achille Idol Superstar: la tracklist con 7 nuove bonus track (Di lunedì 24 gennaio 2022) Disponibile dall’11 febbraio la nuova edizione dell’album dove sarà presente anche “Domenica”, brano in gara a Sanremo 2022 Da venerdì 11 febbraio sarà disponibile Lauro – Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro, già disponibile in preorder. 7 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, Domenica – il brano che Achille Lauro porterà in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola che è stata casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Disponibile dall’11 febbraio la nuova edizione dell’album dove sarà presente anche “Domenica”, brano in gara a Sanremo 2022 Da venerdì 11 febbraio sarà disponibile, nuova edizione dell’album, già disponibile in preorder. 7concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, Domenica – il brano cheporterà in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola che è stata casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di ...

LoredanaBerte : Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - frasidilauro : RT @TicketOneIT: Achille Lauro ?? Annunciato oggi il tour ACHILLE LAURO SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA dopo il ONE NIGHT SHOW dello scorso… - Lopinionista : Lauro - Achille Idol Superstar: la tracklist con 7 nuove bonus track - UnDueTreContest : #SongoftheYear2021 - Ventiduesima giornata ?? Fedez feat. Achille Lauro e Orietta Berti - Mille ?? Adele - Easy on me -