Laura Cioli a d | cambio della guardia alla Sirti

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è il nuovo amministratore delegato di, società attiva nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e controllata da Pillarstone Italy.ha alle spalle una lunga carriera manageriale: Ceo di Gedi, Rcs Mediagroup e CartaSi (ora Nexi), Coo di Sky Italia, senior vice president di Eni Gas & Power, executive director di Vodafone Italia. E ancora: non-executive director in vari Board, tra cui Mediobanca, Sofina, Autogrill, Brembo, Pirelli, Telecom Italia, Salini-Impregilo (ora WeBuild), World Duty Free Group.prende il posto di Roberto Loiola., con la neo a.d., ambisce a consolidarsi come Hub di innovazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e controllata da Pillarstone Italy, ha annunciato oggi la nomina di come nuovo amministratore Delegato. Nel corso della sua carriera, e' stata ceo di Gedi, Rcs Mediagroup e CartaSi (ora Nexi). Inoltre e' stata Coo di Sky Italia, Senior Vice President di Eni Gas & Power, executive director di Vodafone Italia.