L’asse Iran-Russia, per un multilateralismo che spaventa solo gli Usa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il 19 gennaio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha accolto a Mosca il suo omologo Iraniano Ebrahim Raisi. Due giorni dopo, le Marine militari di Cina, Iran e Russia hanno avviato la loro seconda esercitazione militare congiunta chiamata “Cintura di sicurezza marittima 2022”, nelle acque del Golfo dell’Oman, con lo scopo principale di rafforzare la “sicurezza comune”. L’incontro a Mosca tra Putin e Raisi Durante i colloqui a Mosca, Raisi ha fornito bozze di documenti di cooperazione strategica che consoliderebbero le relazioni tra i due Paesi per il prossimo ventennio, avendo già dichiarato prima del viaggio che l’Iran non poneva limiti all’espansione dei legami con la Russia, auspicando relazioni che siano durature e strategiche. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il 19 gennaio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha accolto a Mosca il suo omologoiano Ebrahim Raisi. Due giorni dopo, le Marine militari di Cina,hanno avviato la loro seconda esercitazione militare congiunta chiamata “Cintura di sicurezza marittima 2022”, nelle acque del Golfo dell’Oman, con lo scopo principale di rafforzare la “sicurezza comune”. L’incontro a Mosca tra Putin e Raisi Durante i colloqui a Mosca, Raisi ha fornito bozze di documenti di cooperazione strategica che consoliderebbero le relazioni tra i due Paesi per il prossimo ventennio, avendo già dichiarato prima del viaggio che l’non poneva limiti all’espansione dei legami con la, auspicando relazioni che siano durature e strategiche. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità ...

