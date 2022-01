L’Ape Regina: tutti insieme per salvare il Pianeta”, la favola per bambini che insegna il rispetto dell’ambiente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una favola (a lieto fine) per spiegare l’emergenza climatica ai bambini. Si intitola L’Ape Regina: tutti insieme per salvare il Pianeta. L’ha scritta Antonella Migliorati, farmacista e biologa di Cerignola (FG), la cui produzione letteraria spazia dai testi scientifici alla poesia, dalla storia locale alla narrativa. Il testo, corredato da tavole illustrate da colorare, ha il pregio di raccontare con parole adatte ai più piccini che cos’è il cambiamento climatico, quali sono le sue cause, quali gli effetti e i possibili rimedi, sensibilizzando i lettori e stimolando comportamenti più responsabili in grado di arrestare il drammatico conto alla rovescia per la catastrofe ambientale.La favola è ambientata in Amazzonia, polmone verde ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una(a lieto fine) per spiegare l’emergenza climatica ai. Si intitolaperil. L’ha scritta Antonella Migliorati, farmacista e biologa di Cerignola (FG), la cui produzione letteraria spazia dai testi scientifici alla poesia, dalla storia locale alla narrativa. Il testo, corredato da tavole illustrate da colorare, ha il pregio di raccontare con parole adatte ai più piccini che cos’è il cambiamento climatico, quali sono le sue cause, quali gli effetti e i possibili rimedi, sensibilizzando i lettori e stimolando comportamenti più responsabili in grado di arrestare il drammatico conto alla rovescia per la catastrofe ambientale.Laè ambientata in Amazzonia, polmone verde ...

