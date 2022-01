L’AMICA GENIALE 3: DOVE ERAVAMO RIMASTI E COSA SUCCEDERÀ NELLE NUOVE PUNTATE? (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’AMICA GENIALE torna su Rai1 da domenica 6 febbraio con la terza stagione dal titolo “Storia di chi fugge e di chi resta“, tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante. Ritroveremo Lila e Lenù, interpretate dalle intense e talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco, attese a Sanremo come ospiti. Ormai sono due donne adulte, tra gioie e dolori, successi e fallimenti. DOVE ERAVAMO RIMASTI e COSA SUCCEDERÀ NELLE quattro NUOVE serate dell’acclamata serie campione di ascolti e consensi? L’AMICA GENIALE – Elena e Lila tornano su Rai1 Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 24 gennaio 2022)torna su Rai1 da domenica 6 febbraio con la terza stagione dal titolo “Storia di chi fugge e di chi resta“, tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante. Ritroveremo Lila e Lenù, interpretate dalle intense e talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco, attese a Sanremo come ospiti. Ormai sono due donne adulte, tra gioie e dolori, successi e fallimenti.quattroserate dell’acclamata serie campione di ascolti e consensi?– Elena e Lila tornano su Rai1 Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato ...

Advertising

bubinoblog : L'AMICA GENIALE 3: DOVE ERAVAMO RIMASTI E COSA SUCCEDERÀ NELLE NUOVE PUNTATE? - cristia_urbano : RT @MasterAb88: #avantiunaltropuredisera affonda contro le fiction. Non ci pensassero nemmeno a mandare i Record contro l'Amica geniale.… - MasterAb88 : #avantiunaltropuredisera affonda contro le fiction. Non ci pensassero nemmeno a mandare i Record contro l'Amica ge… - IlRiccetto : @VirnaBalanzin Capisco però la tua diffidenza. L'ho provata anche io per film (Titanic) e libri (L'amica geniale e… - f4affk : RT @nonlosoioboh: Febbraio tra Sanremo e L’amica geniale>>>> -

Ultime Notizie dalla rete : L’AMICA GENIALE ''L'amica geniale'', il 26 gennaio la conferenza stampa RAI - Radiotelevisione Italiana