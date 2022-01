"La vita sessuale complessa della mia collega". La bancaria a luci rosse? Sgarbi fa un nome: la Gentili sbianca | Video (Di lunedì 24 gennaio 2022) ?La bancaria hot e Vittorio Sgarbi. Il caso di Benedetta D'Anna, impiegata licenziata dal suo istituto di credito per la sua doppia vita "a luci rosse", con foto spinte e un film dal titolo inequivocabile, La bancaria di Siracusa, ha fatto il giro d'Italia e arriva fino allo studio di Controcorrente, su Rete4. Ospite di Veronica Gentili, il professor Sgarbi commenta a modo suo: "Quello che lei fa è al confine della sfera morale, del cattivo esempio, dello stimolo erotico ma rimane una fattispecie privata. Dal punto di vista professionale questa ragazza ha diminuito la sua efficienza, la sua capacità, la sua credibilità nella funzione bancaria? Se lo possono dimostrare, hanno un lucro cessante e un danno, se non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) ?Lahot e Vittorio. Il caso di Benedetta D'Anna, impiegata licenziata dal suo istituto di credito per la sua doppia"a", con foto spinte e un film dal titolo inequivocabile, Ladi Siracusa, ha fatto il giro d'Italia e arriva fino allo studio di Controcorrente, su Rete4. Ospite di Veronica, il professorcommenta a modo suo: "Quello che lei fa è al confinesfera morale, del cattivo esempio, dello stimolo erotico ma rimane una fattispecie privata. Dal punto di vista professionale questa ragazza ha diminuito la sua efficienza, la sua capacità, la sua credibilità nella funzione? Se lo possono dimostrare, hanno un lucro cessante e un danno, se non è ...

