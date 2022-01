La Vita in Diretta, Alberto Matano: oggi, lunedì 24 gennaio, c’è la puntata? Orario (Di lunedì 24 gennaio 2022) oggi, lunedì 24 gennaio, i telespettatori di Rai 1 riceveranno una brutta sorpresa: la puntata de La Vita in Diretta con Alberto Matano non andrà in onda e non sarà l’unico programma a saltare dalla programmazione. Scopriamo perché e la nuova programmazione prevista. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore: oggi, 24 gennaio, c’è la puntata? Cambio... Leggi su donnapop (Di lunedì 24 gennaio 2022)24, i telespettatori di Rai 1 riceveranno una brutta sorpresa: lade Lainconnon andrà in onda e non sarà l’unico programma a saltare dalla programmazione. Scopriamo perché e la nuova programmazione prevista. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore:, 24, c’è la? Cambio...

Advertising

gamberOne : Assicuro per esperienza personale, diretta, relativa a persone che consideravo amiche, ormai conoscenti, che non lo… - felicecisarella : profondamente avete vissuto solo a momenti. Ps. Venerdi 28/01/22 alle 14,00 Diretta Live instagram.. Si parlerà d… - Mslauria77 : RT @AxiaFel: Io trovo del tutto assurdo che possa diventare presidente della Repubblica uno che solo un mese fa annunciava in diretta, in c… - AngeloGuarino : @mariasamsara01 @ladeni_79 @accendoincensi E tu non la pronunceresti, e io sì (come detto senza conoscere i dettagl… - alwaysvibing3 : No ma io stavo per andare a dormire, ma imperterrita come ormai da troppo tempo ho aspettato e visto questo cinema… -