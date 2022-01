La virostar ci vuole ancora rinchiusi: “Vi spiego perché servono le restrizioni” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Qual è il più grande incubo di chi ha conquistato visibilità pubblica grazie (o a causa) di una pandemia? Che il virus scompaia, che i media smettano di parlarne e che venga rubricato a normale influenza. Lo dimostra la cronaca odierna. Il Regno Unito ha già detto bye bye alle restrizioni. La Spagna sta pensando di fare altrettanto e ha chiesto all’Ue di cambiare l’approccio alla malattia. E Antonella Viola che fa? Dice che sbagliano, che è troppo presto, che non bisogna correre. E addirittura sposta l’orizzonte delle restrizioni italiane all’estate: altri sei mesi di lockdown burocratico. Nel suo consueto editoriale su La Stampa, la scienziata ha cercato di rispondere alla domanda che tutti noi ci poniamo da giorni: perché Gran Bretagna e Spagna vogliono trattare Covid-19 come un’influenza e noi invece imponiamo nuove limitazioni e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Qual è il più grande incubo di chi ha conquistato visibilità pubblica grazie (o a causa) di una pandemia? Che il virus scompaia, che i media smettano di parlarne e che venga rubricato a normale influenza. Lo dimostra la cronaca odierna. Il Regno Unito ha già detto bye bye alle. La Spagna sta pensando di fare altrettanto e ha chiesto all’Ue di cambiare l’approccio alla malattia. E Antonella Viola che fa? Dice che sbagliano, che è troppo presto, che non bisogna correre. E addirittura sposta l’orizzonte delleitaliane all’estate: altri sei mesi di lockdown burocratico. Nel suo consueto editoriale su La Stampa, la scienziata ha cercato di rispondere alla domanda che tutti noi ci poniamo da giorni:Gran Bretagna e Spagna vogliono trattare Covid-19 come un’influenza e noi invece imponiamo nuove limitazioni e ...

