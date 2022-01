La Turris vola al terzo posto: battuto 1-0 in trasferta il Picerno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInizia con una vittoria l’anno solare della Turris che batte 1-0 il Picerno in trasferta e vola al terzo posto del girone C a pari punti con Virtus Francavilla e Avellino. Corallini corsari in Basilicata grazie al gol di Manzi, che a inizio ripresa beffa Viscovo son un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Franco. Una Turris più forte delle assenze quella che ha centrato l’undicesimo successo in campionato. Un risultato che lascia estremamente soddisfatto mister Caneo: “Abbiamo espresso un bel calcio nel primo tempo, nella ripresa dopo il gol abbiamo fatto una partita sporca portando a casa il risultato con sacrificio e impegno. A mio parere questa squadra deve arrivare ai play off visto quanto dimostrato finora nella volontà ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInizia con una vittoria l’anno solare dellache batte 1-0 ilinaldel girone C a pari punti con Virtus Francavilla e Avellino. Corallini corsari in Basilicata grazie al gol di Manzi, che a inizio ripresa beffa Viscovo son un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Franco. Unapiù forte delle assenze quella che ha centrato l’undicesimo successo in campionato. Un risultato che lascia estremamente soddisfatto mister Caneo: “Abbiamo espresso un bel calcio nel primo tempo, nella ripresa dopo il gol abbiamo fatto una partita sporca portando a casa il risultato con sacrificio e impegno. A mio parere questa squadra deve arrivare ai play off visto quanto dimostrato finora nella volontà ...

La Turris vola al terzo posto: battuto 1-0 in trasferta il Picerno anteprima24.it e rilancia: «Adesso i playoff» Un gran primo tempo, poi il gol ad inizio ripresa, quindi una consistente dose di sacrificio e ostinazione nel blindare un successo che – al netto delle numerose e pesanti defezioni ...

