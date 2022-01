La Sposa | Paolino il figlio di Serena Rossi | ha 10 anni | suona il violino e vive con 14 gatti e 6 galline

(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGNA (PADOVA) - Ecco chi è, il bimbo che ha conquistato gli spettatori della serie 'La' in onda su Rai 1 la domenica in prima serata. La serie, tanto criticata per la rappresentazione ...

Advertising

infoitcultura : Chi è nella realtà Paolino, il bambino che recita nella fiction: La sposa - infoitcultura : La Sposa, chi è Paolino l'attore prodigio che lo interpreta - infoitcultura : La Sposa, di quale malattia soffre Paolino - artvkyunie : RT @LuciiP_: Cose molto belle in sintesi: - Paolino che passa l'esame - Italo che va a prendere Maria - Lui&Lei al mare insieme - Il libro… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Maria incinta e vedova, costretta a lasciare Paolino. Le anticipazioni della terza e ultima puntata della fiction di Rai1 #LaS… -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa Paolino

AGNA (PADOVA) - Ecco chi è, il bimbo che ha conquistato gli spettatori della serie 'La' in onda su Rai 1 la domenica in prima serata. La serie, tanto criticata per la rappresentazione giudicata 'distorta' del ...Nel quinto e sesto episodio de Lavedremo Maria e Italo che sembrano essere riusciti a trovare un equilibrio e la loro vita sembra scorrere felice. Un giorno, però, il piccolo, dopo ...AGNA (PADOVA) - Ecco chi è Paolino, il bimbo che ha conquistato gli spettatori della serie "La Sposa", in onda su Rai 1 la domenica in prima serata. La serie, tanto criticata per ...Domenica 30 gennaio in onda l'ultima puntata de La Sposa: Italo perde la vita, mentre Paolino viene rinchiuso in un istituto ...