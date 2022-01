‘La Sposa’ appassiona il pubblico e conquista 6milioni e mezzo di spettatori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuovo boom di ascolti per ‘La Sposa’. Nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, la nuova fiction di Rai Uno con protagonista Serena Rossi ha conquistato 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – Avanti un Altro – Pure di Sera ha ottenuto, invece, un ascolto medio pari a 2.615.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000 spettatori con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 1.307.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 41 minuti (1.961.000 – 8%), dalle 20.46 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuovo boom di ascolti per ‘La. Nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, la nuova fiction di Rai Uno con protagonista Serena Rossi hato 6.568.000pari al 28.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – Avanti un Altro – Pure di Sera ha ottenuto, invece, un ascolto medio pari a 2.615.000pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000con il 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 1.307.000con il 5.9% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 41 minuti (1.961.000 – 8%), dalle 20.46 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto ...

