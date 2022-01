La Sannio Handball Club Benevento riparte con un successo sulla Hand Roma

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Inizia con una vittoria il 2022 per la, la formazione dicara al Presidente Izzo, che dopo la lunga pausa per le festività conquista i punti in palio nella trasferta capitolina contro l’. Con un’ottima prestazione corale i sanniti hanno superato la formazione died ora si preparano alla prossima sfida, domenica 30 gennaio, contro il più esperto dei due sodalizi di Capua. Il tecnico, Maurizio Cardone, per la prima volta in stagione ha potuto utilizzare quasi tutti gli atleti del roster ed approfittando dell’ottimo stato di forma con cui i giovani sanniti si sono presentati alla ripresa agonistica, ha conquistato i punti in ...

