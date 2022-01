La repressione del sultano Erdogan | arrestata una giornalista per ' insulti al presidente'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Una notaturca, Sedef Kabas, è stata incarcerata per "aver offeso il: ora è in attesa di processo. La donna è stata presa in custodia dopo aver citato, in tv e sui ...

Il leader del partito di opposizione Meral Aksener ha affermato: 'Questa mentalità se ne andrà e la giustizia tornerà di nuovo in Turchia'. L'accusa di aver insultato il presidente comporta una pena ...In proporzione sono cresciuti esponenzialmente i controlli stradali, con un incremento medio del 195%, a dimostrazione del rinnovato impegno al contrasto ed alla repressione dei comportamenti ...Una morsa che non allenta. Che ha ripreso vigore e che ha il chiaro obiettivo di ridurre al silenzio la stampa critica, libera, in Turchia. Con l'arresto di Sadaf Kabas, giornalista del quotidiano Cum ...