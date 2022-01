La prima giornata del Quirinale lascia una sola certezza: si tratta anche per il governo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come previsto la prima votazione per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica si è chiusa con un nulla di fatto. La linea della scheda bianca ha tenuto senza troppi scossoni. Pochi, 16, i voti raccolti da Mattarella, insignificanti gli altri rimasti sotto quota 10. Ma se la votazione è stata di fatto inutile la giornata è stata ricca di spunti e di incontri; con una certezza: Matteo Salvini è il vero regista (o King Maker, come si dice adesso). Una posizione da protagonista che il leader della Lega non si è auto regalato ma che ha avuto con il benestare del premier Draghi. La prima notizia infatti della giornata è stata proprio quella dell’incontro tra il numero 1 della Lega ed il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia che di fatto ha aperto le danze. Draghi poi ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come previsto lavotazione per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica si è chiusa con un nulla di fatto. La linea della scheda bianca ha tenuto senza troppi scossoni. Pochi, 16, i voti raccolti da Mattarella, insignificanti gli altri rimasti sotto quota 10. Ma se la votazione è stata di fatto inutile laè stata ricca di spunti e di incontri; con una: Matteo Salvini è il vero regista (o King Maker, come si dice adesso). Una posizione da protagonista che il leader della Lega non si è auto regalato ma che ha avuto con il benestare del premier Draghi. Lanotizia infatti dellaè stata proprio quella dell’incontro tra il numero 1 della Lega ed il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia che di fatto ha aperto le danze. Draghi poi ha ...

