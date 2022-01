“La legislatura è finita”. Per Fratoianni dopo l’elezione del Presidente della Repubblica si aprirà la campagna elettorale. “Improprio sovrapporre Quirinale e Governo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “A molti ancora non è chiaro, ma dopo aver eletto il nuovo Capo dello Stato la legislatura è finita. Sarebbe utile che tutti lo riconoscessero. Io trovo che la sovrapposizione che progressivamente si sta costruendo tra l’elezione del Capo dello Stato e il Governo sia una sovrapposizione impropria, non solo per motivi istituzionali ma anche per ragioni sostanziali”. È quanto afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Inutile discutere troppo a lungo degli accordi sul quadro politico – ha aggiunto Fratoianni – , come dice Renzi si elegge Draghi se c’è un accordo politico, o chi parla di patto di legislatura, e così via. La legislatura, ormai è chiaro, è finita. dopo questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) “A molti ancora non è chiaro, maaver eletto il nuovo Capo dello Stato la. Sarebbe utile che tutti lo riconoscessero. Io trovo che la sovrapposizione che progressivamente si sta costruendo tradel Capo dello Stato e ilsia una sovrapposizione impropria, non solo per motivi istituzionali ma anche per ragioni sostanziali”. È quanto afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. “Inutile discutere troppo a lungo degli accordi sul quadro politico – ha aggiunto– , come dice Renzi si elegge Draghi se c’è un accordo politico, o chi parla di patto di, e così via. La, ormai è chiaro, èquesto ...

