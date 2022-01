La grande paura del calcio tedesco: la Bundesliga è diventata noiosa, vince sempre il Bayern (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Faz spara a tutta home page la foto del Bayern che festeggia l’ennesimo successo (siamo a nove di fila, quest’anno molto probabilmente si arriverà a dieci) e il titolo recita: Ista das lanweilig! Ossia: è noioso. L’articolo, ampio, comincia con una dichiarazione di Bernd Hofmann, 71 anni, presidente del più grande club di tifosi del Bayern: “Noia è un termine forte ma arriva al cuore della questione”. Scrive la Faz che Hofmann continua a pensare a quanto sia stato bello quando il suo club del cuore aveva ancora avversari alla pari. “Ci sono persone nel nostro fan club che non sanno nemmeno cosa vuol dire perdere”. Ricorda la Faz che in nessun campionato europeo c’è una dittatura simile. A dire la verità in Italia c’è stata fino a due anni fa. Secondo il prestigioso quotidiano tedesco la noia si riverbera anche sugli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Faz spara a tutta home page la foto delche festeggia l’ennesimo successo (siamo a nove di fila, quest’anno molto probabilmente si arriverà a dieci) e il titolo recita: Ista das lanweilig! Ossia: è noioso. L’articolo, ampio, comincia con una dichiarazione di Bernd Hofmann, 71 anni, presidente del piùclub di tifosi del: “Noia è un termine forte ma arriva al cuore della questione”. Scrive la Faz che Hofmann continua a pensare a quanto sia stato bello quando il suo club del cuore aveva ancora avversari alla pari. “Ci sono persone nel nostro fan club che non sanno nemmeno cosa vuol dire perdere”. Ricorda la Faz che in nessun campionato europeo c’è una dittatura simile. A dire la verità in Italia c’è stata fino a due anni fa. Secondo il prestigioso quotidianola noia si riverbera anche sugli ...

