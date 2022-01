La foto di Djokovic senza mascherina sul volo di ritorno dopo l’espulsione dall’Australia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da positivo, per sua stessa ammissione, ha partecipato ad un evento a Belgrado nel suo Novak Tennis Center per premiare alcuni giovani tennisti, un incontro al chiuso, senza mascherine, pericolosissimo per tutti i presenti: Novak Djokovic, che si è anche fatto intervistare da L’Equipe due giorni dopo il tampone che ne ha certificato l’infezione da Covid, non è proprio un “campione” di rispetto delle regole anti-contagio. Anche per questo motivo è stato espulso dall’Australia, dove si era recato per giocare gli Australian Open che intanto stanno vedendo brillare gli italiani Berrettini e Sinner, entrambi ai quarti di finale. Ma c’è di più: sul volo che lo portava via dal Paese, dopo il provvedimento del ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke, Djokovic è stato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da positivo, per sua stessa ammissione, ha partecipato ad un evento a Belgrado nel suo Novak Tennis Center per premiare alcuni giovani tennisti, un incontro al chiuso,mascherine, pericolosissimo per tutti i presenti: Novak, che si è anche fatto intervistare da L’Equipe due giorniil tampone che ne ha certificato l’infezione da Covid, non è proprio un “campione” di rispetto delle regole anti-contagio. Anche per questo motivo è stato espulso, dove si era recato per giocare gli Australian Open che intanto stanno vedendo brillare gli italiani Berrettini e Sinner, entrambi ai quarti di finale. Ma c’è di più: sulche lo portava via dal Paese,il provvedimento del ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke,è stato ...

