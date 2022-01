La figlia di Pelé rassicura tutti | «Papà sta bene | è forte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo le preoccupazioni di ieri e le voci circolate dalla ESPN, ci ha pensato Kaly Nascimento are sulle condizioni diE’ la stessadi, Kaly Nascimento, hare il Mondo sulle condizioni di suo padre. Le sue parole come riportate dall’ANSA: CONDIZIONI – «Sto ricevendo tanti messaggi e sonopreoccupati. Non so quali voci circolino, ma non è cambiato nulla. Miova in ospedalei mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, stae sta recuperando. Lui è». L'articolo proviene da Calcio News 24.