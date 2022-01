La disavventura di Rocco | il cirneco dell’Etna incastrato tra le rocce a Palagonia Catania

Advertising

Lasiciliaweb : Insegue preda e s'incastra, la disavventura di Rocco Cirneco dell'Etna salvato dai vigili del fuoco a Mineo… -

Ultime Notizie dalla rete : disavventura Rocco

Gazzetta del Sud

I vigili del fuoco intervenuti, chiamati dal proprietario di, sono riusciti con molta pazienza e attenzione ad aprire un varco tra i massi, raggiungere e liberare il cirneco che ha ...a lieto fine per una 75enne che dopo essere caduta in casa non riusciva più a muoversi,... Il fatto è accaduto nella giornata di San Silvestro in via Sana Valdagno. Intorno alle 14.I vigili del fuoco di Palagonia (Catania) hanno salvato un cirneco dell’Etna che, per inseguire una preda, era rimasto incastrato in un anfratto del terreno e intrappolato tra d ...Nuovo appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate online dalle celebrità ...