La disavventura di ' Rocco' | il cirneco dell' Etna incastrato tra le rocce a Palagonia Catania

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I vigili del fuoco hanno salvato un cirneco dell'Etna che, per inseguire una preda, era rimasto incastrato in un anfratto del terreno e intrappolato tra dei grossi massi.

Gazzetta del Sud

I pompieri, chiamati dal proprietario del cane, sono riusciti con pazienza e attenzione ad aprirsi un varco per poi raggiungere e liberare "Rocco", questo il nome del cirneco dell'Etna. I vigili del fuoco di Palagonia (Catania) hanno salvato un cirneco dell'Etna che, per inseguire una preda, era rimasto incastrato in un anfratto del terreno e intrappolato tra dei grossi massi.