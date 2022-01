La conduttrice e imprenditrice beauty è il ritratto della luminosità, grazie al sorriso smagliante e al makeup luminoso (Di lunedì 24 gennaio 2022) La carta d’identità dice 45 anni il 24 gennaio, ma Michelle Hunziker rientra con pochi dubbi in quella categoria di donne con cui il tempo più che remare contro migliora, facendo guadagnare in fascino. French bob, il caschetto del 2021 guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker e il nuovo taglio di capelli da rientro che inaugura la stagione Michelle Hunziker, l’eterna ragazza della porta accanto L’ultima beauty revolution di Michelle Hunziker, 45: il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) La carta d’identità dice 45 anni il 24 gennaio, ma Michelle Hunziker rientra con pochi dubbi in quella categoria di donne con cui il tempo più che remare contro migliora, facendo guadagnare in fascino. French bob, il caschetto del 2021 guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker e il nuovo taglio di capelli da rientro che inaugura la stagione Michelle Hunziker, l’eterna ragazzaporta accanto L’ultimarevolution di Michelle Hunziker, 45: il ...

Advertising

unlovablayn : RT @meandmilli: E come ogni sabato mi chiedo, ma si può essere conduttrice, imprenditrice, avvocato, psicologa, scrittrice e non so che alt… - 1DcometoItaly : RT @meandmilli: E come ogni sabato mi chiedo, ma si può essere conduttrice, imprenditrice, avvocato, psicologa, scrittrice e non so che alt… - Lexiipediaa : RT @meandmilli: E come ogni sabato mi chiedo, ma si può essere conduttrice, imprenditrice, avvocato, psicologa, scrittrice e non so che alt… - meandmilli : E come ogni sabato mi chiedo, ma si può essere conduttrice, imprenditrice, avvocato, psicologa, scrittrice e non so… -