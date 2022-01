Juventus, Vlahovic sempre più vicino: per Sky Sport c’è l’accordo per il prezzo con la Fiorentina (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusan Vlahovic vede bianconero? Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Lo stesso Daniele Pradè, ds viola, ha annunciato di come le porte sono aperte a tutti, Juventus compresa; e proprio i bianconeri si stanno muovendo per l’attaccante. La Fiorentina non vorrebbe pagamenti dilazionati e ha fissato il prezzo di 70 milioni di euro: ci sarebbe già l’intesa sulle cifre, con il giocatore che firmerebbe un quadriennale da 7 milioni a stagione. Rimangono soltanto da definire le tempistiche e le modalità per portare a Torino il serbo già in questa settimana. SITO Juventus SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanvede bianconero? Secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante dellasarebbepiùalla. Lo stesso Daniele Pradè, ds viola, ha annunciato di come le porte sono aperte a tutti,compresa; e proprio i bianconeri si stanno muovendo per l’attaccante. Lanon vorrebbe pagamenti dilazionati e ha fissato ildi 70 milioni di euro: ci sarebbe già l’intesa sulle cifre, con il giocatore che firmerebbe un quadriennale da 7 milioni a stagione. Rimangono soltanto da definire le tempistiche e le modalità per portare a Torino il serbo già in questa settimana. SITOFace.

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - MCriscitiello : Pradè a Sportitalia: “Siamo disposti a risederci al tavolo per capire bene quello che vuole #Vlahovic e quello che… - Hugo_J21 : RT @romeoagresti: La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@Goal… - AndreaM44698116 : @kiranoir77 @charles_watts Vlahovic alla Juventus! Manca l'ufficialità! Fatta! ???? -