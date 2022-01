Juventus, quella lite furibonda in allenamento: sono volati cazzotti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Juventus si è sempre cercato di non creare inutili polemiche all’interno della spogliatoio, ma qualche volta non è stato possibile. Cercare di tenere lontane le telecamere dai problemi interni è sempre stato un diktat fondamentale da parte della società Juventus, ma qualche tempo fa non è stato davvero possibile tenere nascosto questa lite con Zlatan Ibrahimovic protagonista. L’attaccante svedese è sicuramente uno dei migliori attaccanti della sua generazione, forte fisicamente e con una classe davvero cristallina è stato capace di farsi amare e apprezzare per le giocate in campo in tutte le squadre nelle quali ha militato. A limitarlo però sempre all’interno dello spogliatoio è sempre stato quel carattere che definire fumantino è veramente riduttivo e così Zlatan anche nei suoi anni alla Juventus, nonostante ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nellasi è sempre cercato di non creare inutili polemiche all’interno della spogliatoio, ma qualche volta non è stato possibile. Cercare di tenere lontane le telecamere dai problemi interni è sempre stato un diktat fondamentale da parte della società, ma qualche tempo fa non è stato davvero possibile tenere nascosto questacon Zlatan Ibrahimovic protagonista. L’attaccante svedese è sicuramente uno dei migliori attaccanti della sua generazione, forte fisicamente e con una classe davvero cristallina è stato capace di farsi amare e apprezzare per le giocate in campo in tutte le squadre nelle quali ha militato. A limitarlo però sempre all’interno dello spogliatoio è sempre stato quel carattere che definire fumantino è veramente riduttivo e così Zlatan anche nei suoi anni alla, nonostante ...

