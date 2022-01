Juventus | Del Piero ricorda Gianni Agnelli | «Rapporto speciale»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessandro Deldedica un pensiero sui social a 19 anni dalla scomparsa di: «Manca, Avvocato» A 19 anni dalla scomparsa di, l’ex giocatore dellaAlessandro Deldecide di dedicargli un post sul proprio account Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del(@alessandrodel) IL MESSAGGIO – «“La Juve è per me l’amo­re di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio. Emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore.” (). Dal “Pinturicchio” alle telefonate all’alba. Tra di noi c’era un. Manca, ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - FBiasin : Comunicato #Juventus: “Federico #Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzi… - GiovaAlbanese : ?? Intanto a Innsbruck, nel pomeriggio, Federico #Chiesa è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostr… - 6_rollo : RT @alexcobra11: Se vi va Bene che la Juventus vada a Milano con il solo scopo di difendersi, senza tirare mai in porta, al contrario di un… - JosephDifranc20 : Dusan #Vlahovic ha ufficialmente comunicato alla Dirigenza della Fiorentina la volontà di trasferirsi alla Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Del

E' finita a reti bianchi il match tra Milan e. Quasi inesistenti le occasioni da gol, partita giocata alla pari. Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna per la rubrica Signora si nasce ...Diteci i migliori ed i peggioriweekend, dopo il pareggio a reti inviolate tra Milan ee le vittorie di Inter e Napoli. CMIT TV - Top e Flop Serie AConduce Riccardo Meloni, affiancato ...Il fratello dell'ex giocatore della Juventus si è spento all'età di 71 anni mentre si stava curando per i mali che lo affliggevano da tempo ...Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic dalla Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano la Juventus continua a insistere per averlo subito ...