Johnny Depp sarà Luigi XV nel prossimo film “made in France” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film colossal. L’attore, metterà i panni del controverso re Francese nel film della famosa sceneggiatrice, regista e attrice Francese Maiwenn, di cognome Le Besco. Famosa anche per pellicole come “Polisse” e “Mon Roi”, lei interpreterà Jeanne du Barry la contessa che fu l’ultima amante conosciuta del re. Il film sarà girato a partire da quest’estate, come confermano i bene informati. Come sarà il nuovo progetto sulla storia di Luigi XV? Johnny Depp diventerà Luigi XV Oltre alla presenza di Johnny Depp come protagonista, questo film promette di essere un vero e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022)interpreteràXV in uncolossal. L’attore, metterà i panni del controverso rese neldella famosa sceneggiatrice, regista e attricese Maiwenn, di cognome Le Besco. Famosa anche per pellicole come “Polisse” e “Mon Roi”, lei interpreterà Jeanne du Barry la contessa che fu l’ultima amante conosciuta del re. Ilgirato a partire da quest’estate, come confermano i bene informati. Comeil nuovo progetto sulla storia diXV?diventeràXV Oltre alla presenza dicome protagonista, questopromette di essere un vero e ...

Advertising

cinefilosit : Johnny Depp sarà Luigi XV per Maiwenn #ILoveCInefilos - morena_faenza : RT @SkyTG24: Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film biopic - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film biopic - SkyTG24 : Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film biopic - comingsoonit : L'attrice e regista francese Maiwenn ha scelto #JohnnyDepp per il ruolo di re Luigi Quindicesimo nel suo nuovo film. -