Jihad Rehab | come riabilitare i jihadisti pentiti al Sundance

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Guantanamo, al suo apice, la prigione, notaCampo X-Ray, conteneva quasi 800 detenuti, di cui 39 sono rimasti oggi. Il resto di loro – a parte quelli che non sono sopravvissuti – sono rimpatriati nelle loro terre d’origine a partire dal 2005, più o meno nel periodo in cui la guerra al terrorismo di Bush iniziò a svanire. Cosa ha detto George W. Bush su Guantanamo? “I terroristi che hanno dichiarato guerra all’America non rappresentano una nazione. Non difendono alcun territorio. E non indossano uniformi”, è il modo in cui George W. Bush descrive gli uomini che sono stati detenuti illegalmente e soggetti ad abusi e torture a Guantanamo Bay quando gli Stati Uniti invadono l’Afghanistan sulla scia dell’11 settembre. () Il centro di Riyad Questo è il caso di tutti i prigionieri tranne quelli dello Yemen, a cui ...

... ex viigle del fuoco con alle spalle 10 anni di vita nei Paesi arabi (compresi alcuni anni come istruttrice dei Vigili del fuoco in Yemen): un viaggio che racconta in, il documentario ...... ex viigle del fuoco con alle spalle 10 anni di vita nei Paesi arabi (compresi alcuni anni come istruttrice dei Vigili del fuoco in Yemen): un viaggio che racconta in, il documentario che ...E' riuscita per la prima volta a visitarlo la documentarista Meg Smaker, ex viigle del fuoco con alle spalle 10 anni di vita nei Paesi arabi (compresi alcuni anni come istruttrice dei Vigili del fuoco ...Da oltre 15 anni esiste in Arabia Saudita, un centro di riabilitazione per terroristi, il Mohammed Bin Naif Conseling and Care Center di Riyad: una struttura dove 3000 persone hanno già terminato il p ...