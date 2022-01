Jannik Sinner, un pazzesco segno del destino: sulla sua spalla, durante l'intervista finale... è il prescelto? | Guarda (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era dal Roland Garros del 1973 che due italiani non arrivavano ai quarti di un Grande Slam. Allora ci riuscirono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, oggi Jannik Sinner e Berrettini, ma nel teatro degli Australian Open. Se Matteo martedì incontra Monfils, stamattina Jannik è riuscito a sbarazzarsi di Alex de Minaur in tre set: 7-6 6-3 6-4. L'altoatesino è anche il più giovane a raggiungere i quarti dello Slam australiano, da quando ci riuscì Nick Kyrgios nel 2015. Ora il top 10 italiano aspetta di conoscere chi sarà il rivale sulla strada per la semifinale, che sarà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Le parole di Sinner dopo la sfida Al termine della sfida, intervista da Jim Courier, Jannik ha detto: “Ho 20 anni e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era dal Roland Garros del 1973 che due italiani non arrivavano ai quarti di un Grande Slam. Allora ci riuscirono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, oggie Berrettini, ma nel teatro degli Australian Open. Se Matteo martedì incontra Monfils, stamattinaè riuscito a sbarazzarsi di Alex de Minaur in tre set: 7-6 6-3 6-4. L'altoatesino è anche il più giovane a raggiungere i quarti dello Slam australiano, da quando ci riuscì Nick Kyrgios nel 2015. Ora il top 10 italiano aspetta di conoscere chi sarà il rivalestrada per la semi, che sarà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Le parole didopo la sfida Al termine della sfida,da Jim Courier,ha detto: “Ho 20 anni e non ...

Eurosport_IT : Ma quanto siamo orgogliosi di voi? ?????? Matteo e Jannik ai quarti degli @AustralianOpen: è il miglior risultato da… - WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Eurosport_IT : Scusate @UffiziGalleries , avete posto per questa opera d'arte? ?? L'autore è un giovane italiano: si chiama Jannik… - fontalex7 : RT @Eurosport_IT: Per la 1ª volta in carriera Jannik Sinner è ai quarti di finale degli Australian Open: sapete già cosa fare con i like di… - OA_Sport : #AusOpen Jannik Sinner sottolinea le difficoltà del match contro de Minaur in conferenza stampa e riserva parole di… -