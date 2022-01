Italia-Kazakistan calcio a 5, quando si gioca la prossima partita: programma, orario, tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio, alle 17.30, al Martini Plaza di Groningen (Paesi Bassi) si terrà la terza e ultima sfida della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio a 5 tra l’Italia e il Kazakistan. Gli azzurri affronteranno una compagine molto forte, semifinalista ai Mondiali 2021 in Lituania e dotata dal punto di vista tecnico e fisico. Servirà una prestazione di alto livello da parte della compagine di Massimiliano Bellarte, soprattutto in termini realizzativi. La concretezza sarà una componente essenziale per aggiudicarsi il confronto e pensare alla qualificazione ai quarti di finale. Solamente due i precedenti fra Italia e Kazakistan. Il primo riale al 2008, quando nel percorso di avvicinamento al Mondiale gli Azzurri si imposero con un netto 7-0 a Pescara. Il secondo, invece, costò ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio, alle 17.30, al Martini Plaza di Groningen (Paesi Bassi) si terrà la terza e ultima sfida della fase a gironi degli Europei 2022 dia 5 tra l’e il. Gli azzurri affronteranno una compagine molto forte, semifinalista ai Mondiali 2021 in Lituania e dotata dal punto di vista tecnico e fisico. Servirà una prestazione di alto livello da parte della compagine di Massimiliano Bellarte, soprattutto in termini realizzativi. La concretezza sarà una componente essenziale per aggiudicarsi il confronto e pensare alla qualificazione ai quarti di finale. Solamente due i precedenti fra. Il primo riale al 2008,nel percorso di avvicinamento al Mondiale gli Azzurri si imposero con un netto 7-0 a Pescara. Il secondo, invece, costò ...

