Italia, i convocati di Mancini: presenti tre rossoneri, torna Balotelli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco i convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio. presenti tre giocatori del Milan, c'è Balotelli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco idel ct dell'Robertoper lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio.tre giocatori del Milan, c'è

Advertising

Toro_News : ???? | NAZIONALE Il CT azzurro Roberto #Mancini ha convocato 35 giocatori per lo stage: nessun giocatore del #Torino… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? #Balotelli e non solo! Ecco i convocati dell'Italia per lo stage: queste le sette novità ? - Carlo_Canavesi : Giocatori dell’#Atalanta convocati nell’Italia: Carnesecchi, Scalvini, Toloi, Pessina. - SkySport : Convocati Italia, Mancini chiama per lo stage in nazionale 35 giocatori #SkySport #Italia #Nazionale #Balotelli… - CalcioWeb : #Nazionale italiana, i convocati per lo stage: ci sono #Balotelli e #JoaoPedro -