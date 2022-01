Italia, i 35 convocati di Mancini per lo stage: non solo Balotelli, altre 7 novità (Di lunedì 24 gennaio 2022) Reso noto l'elenco degli Azzurri a disposizione del Commissario Tecnico per lo stage della Nazionale. Leggi su 90min (Di lunedì 24 gennaio 2022) Reso noto l'elenco degli Azzurri a disposizione del Commissario Tecnico per lodella Nazionale.

Advertising

SkySport : Convocati Italia, Mancini chiama per lo stage in nazionale 35 giocatori #SkySport #Italia #Nazionale #Balotelli… - SkySport : ULTIM'ORA ITALIA MARIO BALOTELLI TORNA TRA I CONVOCATI DI MANCINI L'ultima presenza a settembre 2018 contro la Russ… - infoitsport : UFFICIALE, i 35 convocati dell’Italia per lo stage | La scelta di Mancini su Balotelli - Spazio_Napoli : ?? I convocati di Roberto Mancini per lo stage dell'#Italia! In attacco ci sono: Balotelli, Berardi, Bernardeschi,… - AnsaValledAosta : Pechino 2022, nove valdostani convocati in Italia Team. Delegazione guidata da Federico Pellegrino #ANSA -