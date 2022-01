Italia al gelo e neve fino in pianura, previsioni meteo (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Italia al freddo, ma divisa tra pioggia e sole per gli effetti di un’irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani che porterà temperature basse e maltempo al Centro-Sud e condizioni più stabili sulle regioni settentrionali. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore de iLmeteo.it, comunica che oggi, 24 gennaio 2022, una nuova irruzione di aria gelida darà vita a una fase di freddo maltempo sul medio e basso versante adriatico e al Sud, dove, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote di pianura. Sul resto del Paese lo scenario meteo risulterà maggiormente stabile e asciutto; da segnalare inoltre l’avanzata delle nebbie, sulle pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro. Martedì 25 gennaio la situazione non cambierà di molto, con l’alta pressione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) –al freddo, ma divisa tra pioggia e sole per gli effetti di un’irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani che porterà temperature basse e maltempo al Centro-Sud e condizioni più stabili sulle regioni settentrionali. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore de iL.it, comunica che oggi, 24 gennaio 2022, una nuova irruzione di aria gelida darà vita a una fase di freddo maltempo sul medio e basso versante adriatico e al Sud, dove, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicatea quote di. Sul resto del Paese lo scenariorisulterà maggiormente stabile e asciutto; da segnalare inoltre l’avanzata delle nebbie, sulle pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro. Martedì 25 gennaio la situazione non cambierà di molto, con l’alta pressione ...

