Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dipendenti Alitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ita Airways ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire la maggioranza del capitale. Msc ha concordato con Lufthansa la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la due diligence. Lo fa sapere Ita, precisando che il cda esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazione di interesse stessa. Sia il gruppo Msc che Lufthansa hanno espresso il desiderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza all’interno della società. Inoltre, i due offerenti hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa manifestazione di Interesse, fa sapere Ita. La compagnia aerea italiana si dice “soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ita Airways ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte delMsc e diper acquisire ladel. Msc ha concordato conla sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la due diligence. Lo fa sapere Ita, precisando che il cda esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazione di interesse stessa. Sia ilMsc chehanno espresso il desiderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza all’interno della società. Inoltre, i due offerenti hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa manifestazione di Interesse, fa sapere Ita. La compagnia aerea italiana si dice “soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive ...

Advertising

vlasec_ciotto : RT @byoblu: Sembra pronta un'offerta di #Lufthansa per acquisire quote di ITA. Il Governo lascia fare. Siamo alla vigilia dell'ennesima sve… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dipend… - auropalomba : RT @Corriere: Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa e Msc Crociere: chiesta la quota di maggioranza - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dipend… - Corriere : Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa e Msc Crociere: chiesta la quota di maggioranza -