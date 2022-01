Inzaghi guarda in casa Napoli: vuole l’attaccante! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è ha chiesto alla sua società un rinforzo in attacco dopo l’infortunio di Correa, con l’argentino che starà lontano dai campi per circa un mese. FOTO: Getty – Inzaghi allenatore Inter Tra i nomi valutati da Marotta ci sono Caicedo del Genoa, che Inzaghi ha già allenato alla Lazio, e Salcedo, attaccante nerazzurro in prestito allo Spezia. Stando al Corriere dello Sport, tuttavia, Inzaghi vorrebbe un altro attaccante. Si tratta di Andrea Petagna, già sondato in estate e per il quale Inzaghi sta facendo più di un pensiero. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Simone, allenatore dell’Inter, è ha chiesto alla sua società un rinforzo in attacco dopo l’infortunio di Correa, con l’argentino che starà lontano dai campi per circa un mese. FOTO: Getty –allenatore Inter Tra i nomi valutati da Marotta ci sono Caicedo del Genoa, cheha già allenato alla Lazio, e Salcedo, attaccante nerazzurro in prestito allo Spezia. Stando al Corriere dello Sport, tuttavia,vorrebbe un altro attaccante. Si tratta di Andrea Petagna, già sondato in estate e per il qualesta facendo più di un pensiero.

