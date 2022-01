Inter, ufficiale il bond finanziario da 415 milioni: il comunicato (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Inter definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovo bond utile a rifinanziare i due precedenti con scadenza fissata al 31 dicembre 2022. Il primo appuntamento sull’agenda del presidente Zhang può essere spuntato. Il nuovo bond verrà emesso grazie agli accordi con Goldman Sachs e Rothschild. Ammonterà a 415 milioni con scadenza nel 2027. Il bond, servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese, come si legge dal comunicato ufficiale. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovoutile a rifinanziare i due precedenti con scadenza fissata al 31 dicembre 2022. Il primo appuntamento sull’agenda del presidente Zhang può essere spuntato. Il nuovoverrà emesso grazie agli accordi con Goldman Sachs e Rothschild. Ammonterà a 415con scadenza nel 2027. Il, servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese, come si legge dal. ...

