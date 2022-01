Inter, summit di mercato in programma: i punti di discussione (Di lunedì 24 gennaio 2022) A causa della positività al Covid di Simone Inzaghi, il confronto tra tecnico e dirigenza per il mercato sarà anticipato Il Covid-19 contratto da Simone Inzaghi cambia l’agenda nerazzurra. Il famigerato summit di mercato che si sarebbe dovuto tenere alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile nella giornata di mercoledì è stato anticipato. Sono cambiate ovviamemte anche le modalità; sarà in videoconferenza, e non più ‘dal vivo’. Le valutazioni segnate col circloletto rosso in agenda riguardano il possibile arrivo di un nuovo attaccante (Caicedo è il primo nome, con la pista Salcedo che si è complicata), il vice Perisic (Kostic sempre il preferito ma è complicato trovare un accordo con l’Eintracht) e il futuro di Stefano Sensi, che spinge per andare alla Samp dove avrebbe certamente più spazio. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) A causa della positività al Covid di Simone Inzaghi, il confronto tra tecnico e dirigenza per ilsarà anticipato Il Covid-19 contratto da Simone Inzaghi cambia l’agenda nerazzurra. Il famigeratodiche si sarebbe dovuto tenere alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile nella giornata di mercoledì è stato anticipato. Sono cambiate ovviamemte anche le modalità; sarà in videoconferenza, e non più ‘dal vivo’. Le valutazioni segnate col circloletto rosso in agenda riguardano il possibile arrivo di un nuovo attaccante (Caicedo è il primo nome, con la pista Salcedo che si è complicata), il vice Perisic (Kostic sempre il preferito ma è complicato trovare un accordo con l’Eintracht) e il futuro di Stefano Sensi, che spinge per andare alla Samp dove avrebbe certamente più spazio. L'articolo proviene da Calcio ...

