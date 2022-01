Ingrid Alexandra di Norvegia indossa due abiti della mamma per gli scatti ufficiali da maggiorenne

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La giovane reale, per glidiffusi in occasione dei suoi 18 anni, ha scelto dire duescovati nel guardaroba, la Principessa Mette-Marit, e sfoggiati da quest'ultima rispettivamente nel 2004 e nel 2017

La principessa di Norvegia è nata all'ospedale nazionale di Oslo il 21 gennaio del 2004. Ha un fratello. Sarà la prima regina a sedersi su quel trono in oltre 600 anni. Per questo sta studiando. E per questo da oggi, che compie 18 anni, a Palazzo le hanno dato un ufficio vero. Ingrid Alexandra di Norvegia diventa maggiorenne e inizia una nuova fase della sua vita. Che, grazie al cambiamento della legge di successione, la porterà dritta nella Storia del suo popolo.