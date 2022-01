Infortunio Ibra, arrivato il primo verdetto: la situazione per il derby (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic ancora una volta alle prese con un’Infortunio. L’attaccante svedese ha dovuto chiedere il cambio nel primo tempo della sfida contro la Juventus. I tifosi rossoneri possono però tirare un sospiro di sollievo, Ibra ha infatti accusato un fastidio al tendine d’Achille della gamba destra, quindi niente a che vedere con l’Infortunio dello scorso Settembre al tendine d’Achille della gamba sinistra. Sensazioni positive, confermate nel post partita da Stefano Pioli: -Pioli su Ibra: “Ibra al derby? Spero possa recuperare nei prossimi giorni, l’Infortunio non sembra grave”. Ibrahimovic Infortunio RecuperoLe sensazioni in vista ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zlatanhimovic ancora una volta alle prese con un’. L’attaccante svedese ha dovuto chiedere il cambio neltempo della sfida contro la Juventus. I tifosi rossoneri possono però tirare un sospiro di sollievo,ha infatti accusato un fastidio al tendine d’Achille della gamba destra, quindi niente a che vedere con l’dello scorso Settembre al tendine d’Achille della gamba sinistra. Sensazioni positive, confermate nel post partita da Stefano Pioli: -Pioli su: “al? Spero possa recuperare nei prossimi giorni, l’non sembra grave”.himovicRecuperoLe sensazioni in vista ...

