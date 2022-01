Incarichi specifici al personale ATA: cosa sono, come ottenerli, quanto sono pagati. Modello bando interno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con il presente contributo si intende fornire un focus, utile a tutto il personale di riferimento e agli uffici di segreteria, sugli Incarichi specifici che le istituzioni scolastiche possono attribuire al personale A.T.A. (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con il presente contributo si intende fornire un focus, utile a tutto ildi riferimento e agli uffici di segreteria, sugliche le istituzioni scolastiche posattribuire alA.T.A. (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Incarichi specifici al personale ATA: cosa sono, come ottenerli, quanto sono pagati. Modello bando interno - Fiora4Francesco : RT @borderlinesici1: Avviso pubblico per la costituzione di una Long List per l’affidamento di incarichi relativi allo svolgimento di speci… - borderlinesici1 : Avviso pubblico per la costituzione di una Long List per l’affidamento di incarichi relativi allo svolgimento di sp… -