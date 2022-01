In Svezia la prima agenzia per la difesa psicologica contro la disinformazione

Advertising

DonPhebio96 : Da un po’ di tempo ho una forte nostalgia della Svezia. Mi capita spesso di sognarla. Spero davvero di tornare a St… - Picchio_77 : @AndreAngeletti6 @SilvestriMd Questa è stata diversa, il vaccino è stata una discriminante e lo stiamo vedendo. La… - tpellizzari : @dottcorbelli @alliscaglioni Prima di salutarci per sempre, un'ultima domanda: il termine 'asfaltata' lo usa più al… - adapallai : RT @squopellediluna: 23/01/1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono che protegge la… - jacopogiliberto : RT @squopellediluna: 23/01/1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono che protegge la… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia prima

La Gazzetta dello Sport

Si chiama Agenzia per la difesa Psicologica ed è laautorità governativa al mondo creata per proteggere il suo paese, la, dalla disinformazione. Nata il primo gennaio, con sede a Karlstad, diretta da un ex ambasciatore, Henrik Landerholm, ...Laritira le accuse, Assange resta in carcere in Gran Bretagna Il 19 novembre 2019 arriva labuona notizia: la magistratura svedese ha abbandonato l'indagine per violenza sessuale per ...A Pisa l'ostacolista di Aichner a 9 anni finalmente conquista una corsa di gruppo. Galoppo: oggi TQQ francese a Cagnes sur Mer, Vargiu in trasferta con Ginger Beer, debutta l'allievo Cirocca; Fresu al ...Sul Corriere della Sera si parla anche del possibile rinnovo di Ibrahimovic. Lo svedese, scrive il quotidiano, deciderà il suo futuro non prima di marzo. Se la Svezia dovesse qualificarsi ...