In Italia sono più i guariti che i nuovi contagiati (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Torna a calare dopo tre mesi il numero delle persone attualmente positive in Italia, ossia quelle ancora alle prese con il Covid. Oggi sono 25.049 in meno (ieri +10.957), grazie al numero dei guariti di oggi (102.363) che supera ampiamente quello dei nuovi casi (77.696). Il totale e' sceso cosi' a 2.709.857. Si ferma quindi, almeno per oggi, la tumultuosa crescita dei malati causata prima dalla variante Delta poi soprattutto da Omicron. Era dal 25 ottobre che non compariva il segno meno sul numero dei positivi, ultimo barlume di calo prima di tre mesi di crescita record. Basta pensare che quel giorno i positivi erano 74.654, quasi 40 volte meno di adesso. Ancora in lieve calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 77.696, contro i 138.860 di ieri e ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Torna a calare dopo tre mesi il numero delle persone attualmente positive in, ossia quelle ancora alle prese con il Covid. Oggi25.049 in meno (ieri +10.957), grazie al numero deidi oggi (102.363) che supera ampiamente quello deicasi (77.696). Il totale e' sceso cosi' a 2.709.857. Si ferma quindi, almeno per oggi, la tumultuosa crescita dei malati causata prima dalla variante Delta poi soprattutto da Omicron. Era dal 25 ottobre che non compariva il segno meno sul numero dei positivi, ultimo barlume di calo prima di tre mesi di crescita record. Basta pensare che quel giorno i positivi erano 74.654, quasi 40 volte meno di adesso. Ancora in lieve calo la curva epidemica in: icasi77.696, contro i 138.860 di ieri e ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SARDEGNA ISOLATA X CHI NON HA IL SGP ?? A proposito di tutti gli escamotage possibili per andare a VOTARE A ROMA,… - MSF_ITALIA : “A bordo ci sono 439 persone sopravvissute, il 25% minori, tutte stremate dal lungo viaggio in mare e dalla permane… - Mov5Stelle : L’Italia si trova in vetta alla triste classifica europea che vede 3 milioni di giovani nella fascia d’età tra i 15… - ladyspring555 : RT @PaoloMaddalenaA: La considerazione più amara è che tra i nomi proposti come #PresidentedellaRepubblica ci sono quelli che maggiormente… - Italia2pm : @Licial87 Se intendi quella nella prima pagina, è semplicemente perché ha precisato che lei abita in Francia e tutt… -