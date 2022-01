In esposizione alla Fondazione Beyeler Georgia O’Keeffe (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un’esposizione alla Fondazione Beyeler su Georgia O’Keeffe, rappresentante dell’arte moderna americana per il giubileo dell’Istituzione. Con 85 opere provenienti principalmente dagli Stati Uniti, l’esposizione offre uno spaccato dell’opera dell’artista. Per il pubblico europeo la retrospettiva costituisce una rara occasione per approfondire la conoscenza della produzione del talento. Da Beyeler Berthe Morisot e le professioniste del pennello Com’è concepito Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un’su, rappresentante dell’arte moderna americana per il giubileo dell’Istituzione. Con 85 opere provenienti principalmente dagli Stati Uniti, l’offre uno spaccato dell’opera dell’artista. Per il pubblico europeo la retrospettiva costituisce una rara occasione per approfondire la conoscenza della produzione del talento. DaBerthe Morisot e le professioniste del pennello Com’è concepito

Advertising

periodicodaily : In esposizione alla Fondazione Beyeler Georgia O’Keeffe Periodico Daily #beyeler #georgiaokeeffe @odettetapella - Bukaniere : ...Chiedo ad un gruppo di colleghi-squali di prendere parte alla loro prossima esposizione come espositore anche io… - Albicoco1 : @monacelt A me sembra che la spazzatura la contenga quel commento schifoso alla morte del 18enne. Non condivido l’e… - PaolaFaragasso : RT @LexmarkITA: Le soluzioni di stampa e software Lexmark riducono al minimo le vulnerabilità legate alla sicurezza, monitorando costanteme… - AkiliWazi : @pills_ofscience Devi capire che se non si è contro a tutti i costi non si è alla moda, non si attirano consensi, v… -