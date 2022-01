“Impresentabile e imbarazzante”: gaffe pazzesca di Veronica Gentili, è polemica in diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Veronica Gentili pronuncia una frase a “Controcorrente” e scoppia la polemica sul web: ecco tutti i dettagli della vicenda. Veronica Gentili (screenshot YouTube)Pioggia di polemiche sul web dopo una frase pronunciata dalla conduttrice di “Controcorrente”, Veronica Gentili. Nel corso di un collegamento con Alberto Contri, infatti, la Gentili ha affermato di non essere a conoscenza dell’argomento che si stava trattando in diretta, scatenando la furia dei telespettatori che l’hanno duramente criticata per questa uscita. “Gravissimo, non vuole fare vera informazione!”: Gentili nel caos, web non perdona Il collegamento di Veronica Gentili con Rita dalla Chiesa e Alberto Contri (screenshot ... Leggi su specialmag (Di lunedì 24 gennaio 2022)pronuncia una frase a “Controcorrente” e scoppia lasul web: ecco tutti i dettagli della vicenda.(screenshot YouTube)Pioggia di polemiche sul web dopo una frase pronunciata dalla conduttrice di “Controcorrente”,. Nel corso di un collegamento con Alberto Contri, infatti, laha affermato di non essere a conoscenza dell’argomento che si stava trattando in, scatenando la furia dei telespettatori che l’hanno duramente criticata per questa uscita. “Gravissimo, non vuole fare vera informazione!”:nel caos, web non perdona Il collegamento dicon Rita dalla Chiesa e Alberto Contri (screenshot ...

Advertising

Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: @EmeiMarkus @AlbertoContri Guardate la conduttrice come si scompone. Impresentabile e imbarazzante. - Mirkosway74 : @EmeiMarkus @AlbertoContri Guardate la conduttrice come si scompone. Impresentabile e imbarazzante. - Berlorsconi : Campo imbarazzante, impresentabile e inaccettabile ma in serie a come cazzo si fa a giocare su un campo del genere ? #MilanJuve - 4Harrier : P.S. Invece continuo a ritenere la prima maglia imbarazzante: terza sarebbe stata un capolavoro, così è impresentabile per la nostra storia - CSemenzara : @Drittorovescio_ @giucruciani Poletti si dimostra umanamente imbarazzante ed umanamente impresentabile. Questi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresentabile imbarazzante Quirinale, alla sinistra basta il ritiro di Berlusconi. Ma dietro l'odio c'è il vuoto di idee Ecco Conte, che per smarcarsi dall'imbarazzante silenzio rispetto alle vicende giudiziarie cui è ... Il Segretario del Pd, colui che nel 2013 fu salvato dai voti del divisivo impresentabile Berlusconi, ...

Magazzino merci stazione di Ibla, bruttura da eliminare Anche in questo caso, parliamo di un biglietto da visita impresentabile per chi arriva nella città ...a chiedere quali e quante opportunità ci siano di rimediare a questa presenza imbarazzante". Ai ...

“Impresentabile e imbarazzante”: gaffe pazzesca di Veronica Gentili, è polemica in diretta Specialmag.it Stazione Ibla e magazzino merci diroccato, non un bel vedere “Nell’ottica di un recupero e di un progetto di riqualificazione complessiva che ha a che vedere con Ibla, non possono non interessare anche le sorti di devastazione che hanno interessato, ormai da an ...

Ecco Conte, che per smarcarsi dall'silenzio rispetto alle vicende giudiziarie cui è ... Il Segretario del Pd, colui che nel 2013 fu salvato dai voti del divisivoBerlusconi, ...Anche in questo caso, parliamo di un biglietto da visitaper chi arriva nella città ...a chiedere quali e quante opportunità ci siano di rimediare a questa presenza". Ai ...“Nell’ottica di un recupero e di un progetto di riqualificazione complessiva che ha a che vedere con Ibla, non possono non interessare anche le sorti di devastazione che hanno interessato, ormai da an ...