Il Watford esonera Claudio Ranieri | fatale ko col Norwich

Advertising

SkyTG24 : Premier League, il Watford esonera Claudio Ranieri - scuroscuroscuro : RT @SkySport: Il Watford esonera Ranieri, decisiva la sconfitta con il Norwich #SkySport #Premier #Ranieri #Watford - SkySport : Il Watford esonera Ranieri, decisiva la sconfitta con il Norwich #SkySport #Premier #Ranieri #Watford - infoitsport : Calcio: media inglesi, Watford esonera Ranieri - lasiciliait : Il Watford esonera Claudio Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Watford esonera

Nel complesso, sotto la sua guida, ilha raccolto appena 7 punti in quasi quattro mesi: raggiunto il punto più alto il 20 novembre scorso col 4 - 1 rifilato al Manchester United, da allora la ...... non si sono giocate Liverpool - Leeds, Burnley - Everton e Wolves -. Questo contenuto è ... il tempo è finito: il Manchester United loIl City domina, si addormenta e poi stravince: 6 - ...Il Watford ha deciso di esonerare l'allenatore Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il Norwich nell'ultima giornata di Premier League. Ranieri, arrivato a Vicarage Road tre mesi ...(LaPresse) – Il Watford ha esonerato l’allenatore Claudio Ranieri dopo 14 partite e meno di quattro mesi in carica, lo riporta la Bbc. Il tecnico, 70 anni, è sulla panchina del Watford dal 4 ottobre ...