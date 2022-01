Il tumulto dei peones che vogliono umiliare Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sotto il tendone di plastica e alluminio montato nel cortile della Camera, dove deputati, senatori e consiglieri regionali fumano anche se non si potrebbe, in questo luogo di dissipata concentrazione, a tarda sera, oltre al puzzo di sigaretta e a un vago timore di mega contagio da coronavirus, rimane solo quella dimensione di disprezzo goliardico che è tipica degli ambienti chiusi. Un po’ come nei collegi, dove i secchioni, in questo caso i Mario, insomma i più bravi, vengono messi alla berlina con il cappello dell’asino dai compagni indisciplinati. “non-lo-vo-tia-mo, è chiaro?”, dice ad alta voce Tommaso Cerno, senatore del Pd, mentre alla buvette soppesa con lo sguardo una piadina che deve aver visto tempi migliori. Intanto si comincia a votare, e tra i primi a depositare il loro foglietto nell’urna quirinalizia ci sono Noja e ...