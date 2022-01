Il Telegraph | Ranieri sarà licenziato dal Watford una volta individuato il successore

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Scrive ilche l’avventura di Claudiosulla panchina delè terminata. Il quotidiano scrive cheappenaidentificato il suo. Il che, secondo il, potrebbe avvenire questa settimana. Decisiva la sconfitta interna di venerdì sera contro il Norwich: tre a zero epenultimo in classifica, scavalcato appunto dal Norwich. La prossima sfidafondamentale: si giocherà il 5 febbraio in casa del Burnley l’unica squadra che in classifica ha meno punti delseppure il Burnley ha l’alibi di avere giocato due partite in meno. Scrive ilche ilvuole scegliere rapidamente il nuovo ...

Lui attacca i giocatori: le dichiarazioni del tecnico italiano Il Watford starebbe riflettendo su un possibile esonero di Claudio: lo riporta il Daily. Col Norwich è arrivata la ......riflettendo su un possibile esonero di Claudio. L'allenatore italiano contro il Norwich ha subito la settima sconfitta, nelle ultime otto, per 3 a 0 in casa, riporta il DailyDecisiva la sconfitta in casa contro il Norwich. Per Ranieri 11 sconfitte in 14 partite di campionato. Il Watford ora è penultimo. Il Telegraph scrive che Cannavaro non è interessato ...Dopo la brutta sconfitta contro il Norwich i vertici del Watford hanno deciso di esonerare Ranieri, l’annuncio arriverà dopo che gli Hornets ...